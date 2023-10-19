من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
21:15
عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة
20:47
البنك الاردني الكويتي يتبرع بمبلغ خمسمائة الف دينار أردني للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية
20:38
12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم
20:29
مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع
20:24
الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة
20:18
طائرة مساعدات أردنية الجمعة إلى مصر لإيصالها لغزة
20:11
عاجل – وزير الخارجية: كل المؤشرات ان القادم اسوأ.. ولا تتوقعوا من الاردن وحده ان ينهي الحرب
20:09
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل
20:04
بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال يقرر تمويل إخلاء المستوطنين من مدينة عسقلان
19:57
نشامى الامن العام يضعون فلسطين في قلوبهم
الرئيسية
عربي دولي
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل
منذ ساعة واحدة
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:15
عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة
20:47
البنك الاردني الكويتي يتبرع بمبلغ خمسمائة الف دينار أردني للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية
20:38
12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم
20:29
مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع
20:24
الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة
20:18
طائرة مساعدات أردنية الجمعة إلى مصر لإيصالها لغزة
20:11
عاجل – وزير الخارجية: كل المؤشرات ان القادم اسوأ.. ولا تتوقعوا من الاردن وحده ان ينهي الحرب
20:04
بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال يقرر تمويل إخلاء المستوطنين من مدينة عسقلان
19:57
نشامى الامن العام يضعون فلسطين في قلوبهم
19:32
وزير الخارجية: أولوية الأردن هي توقف الحرب بشكل فوري وإدخال المساعدات
19:29
أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أيديهم ليسهل التعرف عليهم إذا استشهدوا
19:25
اتحاد العمال: مجازر قطاع غزة تؤكد وحشية الاحتلال الإسرائيلي
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن