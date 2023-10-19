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عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل

منذ ساعة واحدة
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل

 

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل


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