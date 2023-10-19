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بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال يقرر تمويل إخلاء المستوطنين من مدينة عسقلان

منذ ساعة واحدة
بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال يقرر تمويل إخلاء المستوطنين من مدينة عسقلان

وطنا اليوم:قال مصدر إن الحكومة الإسرائيلية صدقت على خطة مساعدة لإجلاء سكان مدينة عسقلان.
جاء ذلك بعد ان بدأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان، وذلك بعد مهلة أعلنت عنها الكتائب لسكان المدينة قبل اسبوع.
وقالت القسام: سنواصل دك عسقلان وسننتقل لتهجير مدينة أخرى إذا لم يوقف الاحتلال تهجير المدنيين.
وكان المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، قال “ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم الموافق الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش”.
وختم أبو عبيدة تحذيره عبر حسابه على منصة تليغرام قائلا “وقد أُعذر من أَنذر”
وبدأت سلطات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم إجلاء قرابة 60 ألف شخص من مناطق غلاف غزة نحو مدن وسط وشمال إسرائيل


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