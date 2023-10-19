علما الأردن وفلسطين على صدور رجال الأمن في الرابية

وطنا اليوم:رجال الأمن حملوا ايقونات على صدورهم قرب قلوبهم حملت علمي الاردن وفلسطين، في رسالة تعبر عن حب الاردنيين جميعا وتضامنهم خلف الموقف الذي أعلن عنه جلالة الملك.

رجال الأمن يقومون بعملهم بحرفية والتزام وضبط للنفس ويوفرون الأمن للممتلكات وللمتواجدين في الوقفات، ويحملون الاردن وفلسطين في القلب

وقالت مديرية الأمن العام إن رجال الأمن يقومون بعملهم بحرفية والتزام وضبط للنفس ويوفرون الأمن للممتلكات وللمتواجدين في الوقفات، ويحملون الاردن وفلسطين في القلب.

وتشهد منطقة الرابية تواجدًا امنيًا للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين الذين يندوون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت مديرية الأمن العام، أكدت على حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .