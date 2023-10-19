قتلى في هجوم استهدف مستوطنة كريات شمونة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية بسقوط 3 قتلى، الخميس، جراء سقوط صواريخ بشكل مباشر على مستوطنة كريات شمونة أطلقت من الجانب اللبناني.

وأفادت مصادر في لبنان أنه يمكن تصنيف الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية الآن بالحساس جدا وشديد الخطورة.

طوفان الأقصى

ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال العدوان على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3785 شهيدا وأكثر من 12,500 جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 74 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى