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عمان الأهلية تتقدم 20 مرتبة في تصنيف كيو أس للجامعات العربية 2024

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تتقدم 20 مرتبة في تصنيف كيو أس للجامعات العربية 2024

وطنا اليوم:تقدمت جامعة عمان الأهلية للمرتبة 51-60 عربياً والمرتبة السادسة محلياً في تصنيف كيو أس لجامعات المنطقة العربية 2024 والذي أعلن يوم الأربعاء 18-10-2022، حيث أقيمت قمة كيو أس للجامعات العربية في مملكة البحرين بداية الاسبوع الحالي.
بذلك تكون الجامعة قد قفزت 20 مرتبة مقارنةً بالعام الماضي و40 مرتبة خلال عامين، وبهذا تكون الجامعة الأردنية الوحيدة التي تتقدم سنوياً بهذا المقدار وللعام الرابع على التوالي.
وشارك رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ويرافقه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ومدير التسويق المهندس أحمد الحوراني في فعاليات القمة والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة البحرينية.
وقد تسلمت الجامعة شهادة التصنيف من قبل رئيس منظمة الكيو أس، نينزو كواكواريلي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة.
يذكر أن جامعة عمان الأهلية قد حققت إنجازاً غير مسبوق هذا العام بدخولها في تصنيف كيو أس للجامعات العالمية بالمرتبة 801-850 عالمياً والمرتبة الثالثة محلياً والمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة.
كما حافظت الجامعة على صدارتها بالمرتبة الأولى محلياً ومن ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات Times Impact Rankings 2023 وللعام الثاني على التوالي.
وحققت الجامعة الاعتماد الدولي في غالبية تخصصات الجامعة في علوم الأعمال والصيدلة والهندسة وتقنية المعلومات والآداب والعلوم، بالإضافة لحصولها على شهادة ضمان الجودة في غالبية كليات الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية للاعتماد الدولي والتصنيف


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