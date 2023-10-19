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مجلس عشائر العمرو قبيلة بني عقبة يصدر بيانا يعلن فيه وقوفه خلف الملك ويشجب العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة

منذ ساعة واحدة
مجلس عشائر العمرو قبيلة بني عقبة يصدر بيانا يعلن فيه وقوفه خلف الملك ويشجب العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة

وطنا اليوم-أصدر مجلس عشائر العمرو ( بني عقبة ) بيان شجب واستنكار على خلفية ما يقوم به العدو الصهيوني من حرب إبادة تجاه الأشقاء في قطاع غزة وتاليا نص البيان :

إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والقومية وتماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة يراقب مجلس عشائر العمرو ( بني عقبة ) التطورات الخطيرة في الاقليم ويعلن عن وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم معربين عن تقديرهم للجهود العظيمة التي بذلها جلالته في سبيل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في التمسك بارضه وعدم تهجيره إلى دول الجوار .

كما نعرب عن شجبنا واستنكارنا لحرب الإبادة العنصرية التي شهدتها فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص على ايدي قوى الشر والظلام المتمثلة بالعدو الصهيوني وحلفاءه .

ونعلن رفضنا المطلق والمستمر لاي طرح يحمل في طياته تهجير اهالي غزة او الضفة الغربية من ارضهم .

متمسكين بخطاب جلالة الملك والدولة الأردنية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة .

عاش الأردن وعاش الملك وعاشت فلسطين حرة عربية وعاش شرفاء الامة


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