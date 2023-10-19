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تحذير عاجل من السفارة الأمريكية في لبنان لمواطنيها

منذ ساعة واحدة
تحذير عاجل من السفارة الأمريكية في لبنان لمواطنيها

وطنا اليوم:حثت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها، الخميس، على “التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة”.
وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، قالت السفارة إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان.
وأضافت “نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة”.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 تشرين الأول/أكتوبر توجيها يحث المواطنين على عدم السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته “الوضع الأمني غير المسبوق هناك”.
وتشهد مناطق جنوب لبنان على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة إطلاق نار بين مقاتلي حزب الله والاحتلال.

طوفان الأقصى
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3500 شهيد وأكثر 12 ألف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 69 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى ألفي قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة


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