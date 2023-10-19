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الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة

منذ دقيقتين
الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة

وطنا اليوم:دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة


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