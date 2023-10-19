بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد قائد الأمن الوطني في غزة وعائلته بقصف الاحتلال

منذ 17 ثانية
استشهاد قائد الأمن الوطني في غزة وعائلته بقصف الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة استشهاد قائد قوات الأمن الوطني بالقطاع اللواء جهاد محيسن وعائلته في قصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آلاف الشهداء
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3500 شهيد وأكثر 12 ألف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 69 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى ألفي قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

إغلاقات حول سفارة تل أبيب والطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في عمان

14:28

الجيش الإسرائيلي: عمليات بغزة للتقصي عن الأسرى.. وعناصر لحماس ربما دخلت تل أبيب

14:18

هل الاردن دولة وظيفية

14:16

نتنياهو: حماس نازية جديدة وهي تنظيم الدولة الجديد

14:08

حزب إرادة يدعو لوقفة تضامنية في الكرك

14:06

المدن الصناعية الاردنية تؤجل فعالية ترويجية وتدين العدوان على قطاع غزة

14:04

الأمن: العثور على سائحين في الطفيلة بعد جهود مضنية

14:01

بعد قاعدة التنف … استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور

14:00

سلوك إجرامي جديد .. الاحتلال يقصف 5 مخابز في قطاع غزة

13:51

استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا على بعد 16 كم من الحدود الاردنية

12:38

إحالة مثيري شغب في المظاهرات إلى المدعي العام

12:31

السفارة الصينية بالأردن تنكس العلم حدادا على الشهداء

وفيات
وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله