إغلاقات حول سفارة تل أبيب والطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في عمان

وطنا اليوم:فرضت الأجهزة الأمنية إغلاقا بقطر ثلاثة كيلو مترات حول سفارة تل أبيب في منطقة الرابية بالعاصمة عمان.

كما فرضت الأجهزة الأمنية إغلاقا على الشارع الرئيسي المؤدي إلى السفارة الأمريكية في منطقة عبدون.

ومساء الأربعاء، رصدت أعمال شغب ومناوشات في محيط سفارة الاحتلال بالقرب من جامع الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان.

جاء ذلك عقب محاولة الوصول بعض المحتجين إلى مبنى السفارة تعبيرا عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال بحق أهل غزة والفلسطينيين.

مديرية الأمن العام

وقالت مديرية الأمن العام في بيان مساء الأربعاء، “ما زلنا نتعامل مع مثيري الشعب في منطقة الرابية”.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات، مشددة على أنها تعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس، منوهة إلى أنه سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون