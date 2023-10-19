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الجيش الإسرائيلي: عمليات بغزة للتقصي عن الأسرى.. وعناصر لحماس ربما دخلت تل أبيب

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي: عمليات بغزة للتقصي عن الأسرى.. وعناصر لحماس ربما دخلت تل أبيب

وطنا اليوم:فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات خاصة داخل غزة لجمع معلومات حول الرهائن المحتجزين لدى حماس، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، أن الجيش لا يمكنه بعد استبعاد احتمال وجود مسلحين فلسطينيين في إسرائيل حتى الآن، عقب هجوم “طوفان الأقصى” الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن الجيش لم ينته بعد من مسح المنطقة المحيطة بقطاع غزة، كاشفا أن القوات عثرت الليلة الماضية على عنصر منهك واعتقلته أثناء محاولته العودة إلى غزة”.
وأكد أنه “لم تحدث أي عمليات تسلل جديدة إلى داخل إسرائيل في الأيام الأخيرة”، مشددا على أن “الجيش الإسرائيلي يواصل في هذه الأثناء الاستعداد للمراحل التالية من الحرب ضد حماس، والتي من المتوقع أن تشمل هجوما بريا كبيرا”، بحسب الصحيفة.
وأضاف: “في اليوم الماضي، قمنا بتنفيذ مداهمات محدودة ومستهدفة بغرض المسح وتحديد مكان المختطفين، ومن المهم بالنسبة لي أن أؤكد أن مهمة تطهير المنطقة المحيطة من “الإرهابيين” لم تنته بعد”، معلنا أنه حتى الآن تم إخطار عائلات 306 من قتلى الجيش الإسرائيلي وعائلات 203 مختطفين.


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