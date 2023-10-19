نتنياهو: حماس نازية جديدة وهي تنظيم الدولة الجديد

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن “حماس نازية جديدة وهي تنظيم الدولة الجديد”.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني ريشي سوناك في تل أبيب، أن “معركة تل أبيب في غزة هي معركة الديمقراطية والمستقبل”.

ولفت إلى العالم وقف مع بريطانيا منذ 8 سنوات، وأن هذا وقت نحتاج فيه إلى دعمكم -في إشارة منه إلى بريطانيا-.

من جهته، شدد سوناك على حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها وملاحقة حماس، قائلا إن حماس تعرض حياة المدنيين للخطر.

ورحب سوناك بقرار تل أبيب بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3500 شهيد وأكثر 12 ألف جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 69 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى ألفي قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة