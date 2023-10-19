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المدن الصناعية الاردنية تؤجل فعالية ترويجية وتدين العدوان على قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
المدن الصناعية الاردنية تؤجل فعالية ترويجية وتدين العدوان على قطاع غزة

وطنا اليوم:اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن تأجيل فعالية ترويجية كان من المتوقع عقدها الأحد القادم بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء والشراكة مع القطاع الصناعي في المملكة للترويج لمدينة الزرقاء الصناعية نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الأهل في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وعبرّت الشركة في بيان عن ادانتها الشديدة لمجريات الأحداث في قطاع غزة وحجم العدوان الغاشم الذي يتعرض له ابناء القطاع، مؤكدة وقوفها وكافة مستثمري المدن الصناعية الاردنية خلف القيادة الهاشمية والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لإيقاف العدوان وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان الشركة ومن واجبها الوطني الذي لا تزاود فيه على أحد بالتوافق مع غرفة صناعة الزرقاء تقرر الغاء الفعالية الترويجية وفقا للظروف الراهنة مؤكدا انه سيصار الى عقدها في اشعار اخر بهدف الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية.


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