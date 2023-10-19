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إحالة مثيري شغب في المظاهرات إلى المدعي العام

منذ 19 ثانية
إحالة مثيري شغب في المظاهرات إلى المدعي العام

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن الاجهزة الأمنية تحيل عشرات مثيري الشغب في المظاهرات المناصرة للفلسطينيين إلى الادعاء العام.
وقالت المصادر، إنه نظرا للأعداد الكبيرة المحولة للإدعاء العام في العاصمة من المحتمل ان يتم توجيه التهم لهم وتوقيفهم في المراكز الأمنية من قبل المدعي العام
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد اكد امس إنّ عددا من الاشخاص في منطقة الرابية قاموا باعمال شغب وحرق والحاق اضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة .
وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الامنية والتعاون مع رجال الامن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن ارائهم .
مقدماً شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الامن العام للاصابة اثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة


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