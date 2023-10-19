السفارة الصينية بالأردن تنكس العلم حدادا على الشهداء

وطنا اليوم:نكست السفارة الصينية في الأردن، علم بلادها في مقرها بالعاصمة عمّان، الخميس، حدادا على ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، وأزهق مئات الأرواح البريئة.

وقالت السفارة في بيان إن تنكيس العلم يأتي للتعبير عن التعازي الحارة للضحايا، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقوفنا الثابت مع قضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية