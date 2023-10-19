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صحيفة : الرئيس الأمريكي بارك الحرب البرية لإسقاط حماس

منذ 21 ثانية
صحيفة : الرئيس الأمريكي بارك الحرب البرية لإسقاط حماس

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية -الأربعاء- إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.
وأضافت الهيئة أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري حاليا تقييما أمنيا للوضع مع أعضاء مجلس وزراء الحرب، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث عن ضرورة استعداد يشمل جبهة الشمال، لأن حزب الله اللبناني أقوى بـ10 مرات من حركة حماس
وتحدثت وسائل إعلامية عبرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دعمه لإسرائيل في الحرب البرية على قطاع غزة، وسط ارتياح كبير لدى المؤسسة الأمنية للمساعدات الأمريكية.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه “يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “معاريف” أن “المؤسسة الأمنية تبدي ارتياحا كبيرا للمساعدات الأمريكية في مجالات القتال والتجهيز والذخائر”.
وقال مصدر أمني للصحيفة: “كل ما نطلبه نتلقاه، باستثناء التدفق غير المسبوق للمعدات فإن الأمركيين موجودون بالفعل في المنطق وينعكس التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في صورة الوضع الاستخباراتي المشترك وأكثر من ذلك بكثير، حيث يشير الأمريكيون إلى حزب الله وإيران بأنهم يهتمون بتأمين الجناح الشمالي وهناك حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة”.
وحسب صحيفة ynet، فإن “البحرية الأمريكية أعلنت أن سفينة القيادة والسيطرة للأسطول السادس الأمريكي “ماونت ويتني” تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأمريكية في المنطقة، وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة


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