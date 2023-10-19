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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 306

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 306

وطنا اليوم:ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.
كما قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إنه جرى التأكد من وجود 203 رهائن في غزة.
وأضاف هاغاري أن الجيش ما زال يتعامل مع مستوطنات غلاف غزة كمنطقة عمليات حربية، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من القتال في غلاف غزة وأنه ما زال هناك مسلحين.
ونقلت القناة 13 العبرية أن عائلات الأسرى يهددون الحكومة بتصعيد خطواتهم إذا لم تتصرف للإفراج عن أبنائهم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.


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