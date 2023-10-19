جمعية المركز الإسلامي تتبرع ب 100 ألف دينار للأشقاء في غزة

وطنا اليوم – تبرعت جمعية المركز الاسلامي الخيرية اليوم بمائة ألف دينار لصالح دعم صمود ألأشقاء في غزة.

وقام رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات بتسليم التبرع الى أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية عطوفة السيد حسين العبادي.

وقال الدهيسات إن هذا المبلغ جاء حصيلة تبرعات أولية ستتلوها تبرعات أخرى، من خلال مراكز الجمعية في كل المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بإيصال البرعات إلى غزة.

وأكد أن هذه المساهمة هي جزء يسير أمام التضحيات التي يقدمها الأشقاء الفلسطينيين في غزة وهم يواجهون حربا شرسة تلقي فوق رؤوسهم وعلى منازلهم القنابل والرصاص والصواريخ مخلفة حجما هائلا من الدمار والشهداء والجرحى.

وقال الدهيسات أن ما تتعرض له غزة جريمة كبرى صمت عنها العالم وأعطى إسرائيل شرعية مزورة في القتل والتشريد والإبادة. وبدورنا نحن الأردنيين لا نعتبر أنفسنا متضامنين فحسب، بل نحن شركاء في الوجع والألم والدم، مشيراُ إلى أن وقوفنا مع غزة وكل فلسطين هو واجبنا الديني المقدس، ومسؤوليتنا تجاه ألأشقاء ودم الأبرياء، داعمين لموقف الأردن قيادة حكيمة وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني، تجاه الجرائم التي تحدث باستمرار من قتل للناس وتدنيس للمقدسات.

وشكر الدهيسات الهيئة الخيرية الهاشمية ممثلة بأمينها العام وكل العاملين فيها على كل جهد مبارك في سبيل تقديم العون والدعم، كما شكر الهيئة الإدارية والأمانة العامة وإدارات الجمعية ومراكزها وكل العاملين فيها الذين بذلوا جهداً طيباً في هذه المساهمة والوصول إلى أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين وأصحاب الخير.

بدوره أعرب العبادي عن شكره الجزيل للجمعية لدعمها المشرف، وحضورها الدائم في كل المواقف والأحوال والظروف. مؤكداً أهمية تنسيق الجهود إزاء الاستجابة للتحديات لاسيما هذا التحدي الكبير أمام هذه الحرب التي لم ترحم بشراً أو حجراً أو شجراً.