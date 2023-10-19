انتهاء مخزون الأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجبري، إن المخزون الاستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية انتهى.

وأضاف الجبري أن الوضع الطبي صعب جدا وأن هناك نقصا في الكوادر.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب