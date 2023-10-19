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وزيرة الخارجية الألمانية تزور الأردن في جولة للشرق الأوسط

منذ 3 ساعات
وزيرة الخارجية الألمانية تزور الأردن في جولة للشرق الأوسط

وطنا اليوم:بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل الأردن.
وبحسب بيان للخارجية الألمانية، فإن الجولة تأتي في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة، وتشمل الأردن وإسرائيل ولبنان.
وقبل إقلاع الطائرة تعهدت بيربوك للاحتلال “بتضامن غير قابل للتغيير”، من جانب الحكومة الألمانية.
وأضافت، “القتال يسري ضد المقاومة الفلسطينية، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، (…) لكن في الوقت ذاته يعاني هؤلاء السكان بشدة”


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