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سماعين : أين المنطق بالتعدي على رجالات الامن وهم الذين يقومون بحمايتك انت واسرتك

منذ 23 ثانية
سماعين : أين المنطق بالتعدي على رجالات الامن وهم الذين يقومون بحمايتك انت واسرتك

وطنا اليوم – علقت الناشطة في مجال حوار الاديان رولى سماعين في مدونة لها على تطبيق X على ما يجري من بعض الاشخاص من تجاوزات خلال المسيرات التي تجري في الاردن تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة

أين المنطق بالتعدي على رجالات الامن وهم الذين يقومون بحمايتك انت واسرتك!؟
من العجيب والمرفوض بأن نصحى على أخبار التعدي والاساءة الجسدية واللفظية على رجال الامن في المسيرات “السلمية ” التي خرجت أمس للاحتجاج على ما يحدث في #غزة والتضامن مع أهلنا هناك.
علينا مسؤولية اتجاه انفسنا أولاً ووطنا #الاردن في هذه الاوقات الصعبة بأن لا ننقاد وراء أي تشويش أو تخوين أو نكون عامل لنشر الفوضى!


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