عشرات الشهداء في غارات متواصلة على أبراج ومنازل في قطاع غزة

وطنا اليوم:دمر قصف لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، فجر الخميس، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في رفح، أدت لارتقاء أكثر من 30 شهيدا من عائلات بريكة، وحسونة، وضهير، إضافة إلى عشرات الإصابات، نقلوا إلى مستشفى اشلهيد أبو يوسف النجار.

كما قصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في برج المصري بمدينة رفح.

وأوضحت مصادر محلية، أنه استشهد مواطن وأصيب 21 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة مخيمر غربي خان يونس.

وأضافت أن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف عدة منازل متفرقة شمال غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال القطاع، استهدفت منزل عائلة المدهون.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة النمنم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ويشن جيش الاحتلال عدوانا إسرائيليا على القطاع المحاصر دخل يومه الـ 13، مما أدى إلى استشهاد 3.4 آلاف فلسطيني على الأقل غالبيتهم مدنيون