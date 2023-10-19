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تحذير عاجل من السفارة البريطانية في لبنان لمواطنيها

منذ 27 ثانية
تحذير عاجل من السفارة البريطانية في لبنان لمواطنيها

وطنا اليوم:نصحت الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، في حين شجعت البريطانيين الموجودين حاليا هناك على المغادرة فورا.
وكانت الخارجية الأميركية قد رفعت درجة تحذير السفر إلى لبنان للمستوى الرابع الذي ينصح الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.
كما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت أمس الأربعاء كافة رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية “بشكل فوري”
ومن جانبه، نصح وزير الخارجية الأسترالي السيناتور بيني وونغ مواطنيه بتجنب السفر الى لبنان، وكتب على منصة “إكس”: “لدى الحكومة الأسترالية مخاوف خطيرة بشأن الوضع الأمني في لبنان، وإذا كنت أستراليا في لبنان، يجب أن تفكر في المغادرة الآن، إذا كان من الآمن القيام بذلك


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