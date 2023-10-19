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روسيا تحذر من نزاع إقليمي بسبب عدوان الاحتلال على غزة

منذ 31 ثانية
روسيا تحذر من نزاع إقليمي بسبب عدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تحول عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى نزاع إقليمي، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال لافروف على هامش زيارته لكوريا الشمالية، إن “هناك خطرا جديا في تحول النزاع في غزة إلى نزاع إقليمي”.
وأضاف أن “روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن”، معتبرا أن “محاولات تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي استفزازات”.
ومنذ بدء العدوان على غزة أكدت روسيا ضرورة الوصول إلى تفاهم لإنهاء “الصراع”، كما ركزت على تحميل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية تجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.
والأربعاء، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مجزرة المعمداني” التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، بأنها كارثة مروعة، مؤكدا ضرورة إنهاء “الصراع” عبر المفاوضات.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، في محاولة لإبادة كافة أشكال الحياة في القطاع وتهجير سكانه قسريا عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وفي حصيلة مرشحة للارتفاع، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 3478 شهيدا، ونحو 12 ألف مصاب بجروح مختلفة، جلهم من الأطفال والنساء


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