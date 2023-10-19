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الخصاونة يفسر ما جاء في كلمته : لم أقصد ذلك

منذ ساعة واحدة
الخصاونة يفسر ما جاء في كلمته : لم أقصد ذلك

 

وطنا اليوم – أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الصحافة والصحفيين والإعلام في الأردن دائمًا يقفون في خندق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والسلطة التنفيذية ضمن الجهود المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وبين الخصاونة خلال جلسة النواب الطارئة، اليوم الأربعاء، أنه لم يقصد الصحافة الأردنية بالترويج لأمور غير حقيقية تحت القبة خلال كلمته، وقصد منشورات خطيرة تنشر ويروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف حرف البوصلة والتحريض على مرتبات الأمن العام والجيش العربي الباسل خلال المظاهرات السلمية التي تشهدها كل شبر من مساحة الوطن.
ودعا الخصاونة جميع الأردنيين للانتباه إلى مجاميع ليست من مواطنينا وأحزابنا، تعمل من خلال خفافيش الظلام لإنتاج حالة تسفر عن إضعاف الأردن والقضية الفلسطينية.

 


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