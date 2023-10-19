الأردنيون يجمعون 3 ملايين دينار أردني لحملة “غزة معاُ ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار”.. وباب التبرع مفتوح

وطنا اليوم – بلغت حصيلة التبرعات التي جمعت لحملة “غزة معا ننصرها: الايواء وإعادة الاعمار” التي اطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين مع نهاية البث الاذاعي المفتوح عبر اثير اذاعة حسنى، 3 ملايين دينار اردني، لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وباب التبرع مفتوح لصالح الحملة.

وأشاد رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بالجهود التي بذلها ابناء الوطن ومشاعرهم النبيلة تجاه اشقائهم في فلسطين، مؤكدا أن عطاء المواطنين والاطفال ورجال الاعمال والمهندسين والمقاولين والصناعيين وكافة شرائح المجتمع الاردني، سيساهم في دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة، وسيكون سبيلا لتثبيتهم على ارضهم ضد محاولات الاحتلال الغاصب البائسة في تهجيرهم القسري واخراجهم من منازلهم.

وقدم المهندس سمارة التحية الى فلسطين الشقيقة وقطاع وغزة وابطالها ونسائها، وللشعب الأردني الذي ملأ الساحات على صعيد المسيرات التي سادت كافة محافظات المملكة، وكل ما ساهم في التبرع للحملة، إضافة إلى الزملاء في فروع النقابة في المحافظات ولكادر النقابة والأمانة العامة في عمان، كما قدم الشكر لنقيب المقاولين وكادر نقابة مقاولي الانشاءات، واللجنة العليا للإعمار في فلسطين، ولإذاعة حسنى ولكافة الجهات التي تعاونت مع الحملة من البنوك والمؤسسات وشركات الصرافة ولكل من كان له علاقة بهذا الإنجاز العظيم.

وقال رئيس حملة غزة معاً ننصرها المهندس ناصر الهنيدي، إن الحملة مستمرة من خلال الدفع إلكترونيا عبر موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3I1XtS5، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة “غزة معا ننصرها إيواء وإعمار”، إضافة إلى امكانية التبرع عبر المحافظ الالكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

من جانبه، قدم أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، شكره لكافة المساهمين في حملة غزة معا ننصرها، مشيدا بالجهود التي بذلتها كوادر نقابة المهندسين في إنجاح الحملة وتبرعها السخي لصالح الحملة.