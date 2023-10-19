دلائل جديدة على استخدام قنبلة MK-84 الموجهة في قصف مستشفى المعمدانيّ

نشرت وكالة الأناضول التركية ما قالت إنّه دلائل على استخدام قنبلة MK-84 الموجهة في قصف مستشفى الأهلي المعمدانيّ بغزة.

وقالت إنّه وفق خبراء، فإنّ علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى وصوت الانفجار وقوته تشير إلى أنّها قد تكون قنبلة MK-84 بوزن 2000 رطل (910 كلغ) مجهزة بـ”JDAM” ذخائر الهجوم المباشر المشترك>

وكانت أجرت الأناضول، الأربعاء، لقاءً مع مدير”تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية سعيد أرسوي بركتلي أوغلو، للتعليق على الصور والمشاهد، وأوضح بركتلي أوغلو أنّ “علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى وصوت الانفجار وقوته تشير إلى أنها قد تكون ناتجة عن قنبلة “MK-84″ بوزن ألفي رطل (910 كيلوغرامات) مجهزة بذخائر الهجوم المباشر المشترك، وليس صاروخٍا، وذكر أنه مع هذا التجهيز تحولت القنبلة إلى ذخيرة دقيقة موجهة”.

وقال “الاحتمال الآخر هو أنه يمكن أن تكون قنبلة خارقة للتحصينات من طراز BLU-109، وكلتا القنبلتين في مخزون جيش (الاحتلال) الإسرائيليّ”.

وحسبَ خبراء فإنّ القنبلتين من القنابل الأمريكيّة.