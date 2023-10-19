بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

دلائل جديدة على استخدام قنبلة MK-84 الموجهة في قصف مستشفى المعمدانيّ

منذ 14 ثانية
دلائل جديدة على استخدام قنبلة MK-84 الموجهة في قصف مستشفى المعمدانيّ

 

نشرت وكالة الأناضول التركية ما قالت إنّه دلائل على استخدام قنبلة MK-84 الموجهة في قصف مستشفى الأهلي المعمدانيّ بغزة.
وقالت إنّه وفق خبراء، فإنّ علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى وصوت الانفجار وقوته تشير إلى أنّها قد تكون قنبلة MK-84 بوزن 2000 رطل (910 كلغ) مجهزة بـ”JDAM” ذخائر الهجوم المباشر المشترك>

وكانت أجرت الأناضول، الأربعاء، لقاءً مع مدير”تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية سعيد أرسوي بركتلي أوغلو، للتعليق على الصور والمشاهد، وأوضح بركتلي أوغلو أنّ “علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى وصوت الانفجار وقوته تشير إلى أنها قد تكون ناتجة عن قنبلة “MK-84″ بوزن ألفي رطل (910 كيلوغرامات) مجهزة بذخائر الهجوم المباشر المشترك، وليس صاروخٍا، وذكر أنه مع هذا التجهيز تحولت القنبلة إلى ذخيرة دقيقة موجهة”.

وقال “الاحتمال الآخر هو أنه يمكن أن تكون قنبلة خارقة للتحصينات من طراز BLU-109، وكلتا القنبلتين في مخزون جيش (الاحتلال) الإسرائيليّ”.

وحسبَ خبراء فإنّ القنبلتين من القنابل الأمريكيّة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:29

اعلام اسرائيلي : الأنفاق التي أعدتها المقاومة تجعل أنفاق الفيت كونغ التي واجهها الجيش الأمريكي في فيتنام، تبدو كلعبة أطفال

06:23

محرقة غزة لن تمر أبدا

23:56

مريم رجوي تعزي الشعب الفلسطيني للجريمة المروعة بحق المرضى والأبرياء في مستشفى الأهلي في غزة

23:45

بايدن : لا اقول ان حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى

23:42

عاجل – بايدن لم نبلغ اسرائيل اننا سندخل الحرب حتى وان تدخل حزب الله

23:14

مجموعة حمادة تخصص يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في غزة

23:08

عاجل – وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الإيراني الجهود المبذولة لوقف الحرب على #غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخطر توسع الحرب

22:59

اللواء النصرات يوصف المشهد العسكري قبيل اعلان اسرائيل اكمال استعدادتها لخوض المعركة البرية في غزة

22:28

إن كنتم صادقين.. موسكو تدعو تل أبيب وواشنطن لتقديم دليل البراءة

22:10

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب أوضح لبايدن أن عدم تحقيق نصر حاسم سيضر بمكانة إسرائيل وخططها الاستراتيجية

22:06

هذا ما قاله الفايز عن مشروع الوطن البديل

21:53

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : العالم يستدير مجدداً نحو عمان .. فهنا صوت الحِكمة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)