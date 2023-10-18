هذا ما قاله الفايز عن مشروع الوطن البديل

وطنا اليوم – قال النائب السابق غازي ابوجنيب الفايز في منشور له عبر فيسبوك بان تعزيز الجبهة الداخلية الأردنية واجب وطني وقومي.

واضاف الفايز بانه على الأردن الرسمي والشعبي أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة تداعيات الحرب على غزة وأهدافها الغير معلنه المتمثلة بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، من خلال تنفيذ مشروع الوطن البديل على الأرض الأردنية.

الوعي الشعبي والإدراك لأبعاد ما يدور على الساحة الفلسطينية، والتعقل واتزان الحكومة بالتعامل مع الأحداث، هو السبيل لحماية الأردن الوطن والشعب والنظام.

غازي ابوجنيب الفايز