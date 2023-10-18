الحزب المدني الديمقراطي تحت التأسيس يدين مجازر الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:يدين الحزب المدني الديمقراطي الاردني بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية الاسرائيلية بحق الأبرياء العزل في المستشفى الاهلى المعمداني في قطاع غزة و الذي سقط نتيجته العديد من الشهداء والجرحى .

واذ اننا في الحزب المدني الديمقراطي ننظر بخطورة لما وصلت اليه الأوضاع في قطاع غزة نتيجة الفرط في استخدام القوة و استخدام المواد المتفجرة والمحرمة دوليا و الانتهاكات السافرة التي ترتكبها الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام صمت للمجتمع الدولي و بغطاء أمريكي لامحدود لقتل الاطفال والنساء والمدنينن من الأطباء والصحفيين و رجال الإسعاف ورجال الدفاع المدني واستهداف للأبنية المدنية والمرافق الصحية والمستشفيات وما قامت به من قطع للماء والكهرباء والوقود واستمرار العنجهية الاسرائيلية بأغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية ضاربة بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة في حالة الحرب وكافة الاتفاقيات الدولية لعدم التعرض للمدنيين لترتكب جرائم حرب وابادة جماعية على مرآى المجتمع الدولي الذي يكيل بمعيارين في التعامل مع شعب فلسطين وما يتعرض له من قتل وطرد وتهجير وتنكيل و التي كشفت مواقفهم تجاه ما يحدث في فلسطين سياسة الازدواجية حيث لم يصدر عن هذه الدول اي خطوات توقف سيل الدم المتدفق في قطاع غزة من الاطفال الأبرياء والمدنيين و يهرع راكضا وراء أكاذيب المحتل الصهيوني الذي يعمل على تزييف الحقائق.

اننا بالحزب الديمقراطي المدني نطلق تحذيراتنا للعالم من حصول كارثة حقيقية نتيجة لتردي الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة نفاذ المواد التموينية و الأدوية والاجهزة الطبية توقف القطاع الصحي عن العمل بشكل كامل في معظم المستشفيات وان ازدياد أعداد الشهداء الموجودين خارج الثلاجات لانقطاع الكهرباء أمر كارثي لا يحمد عقباه.

وان النقص الحاد للكادر الطبي ومنع مجرمين تل أبيب في حكومة الاحتلال من دخول اطباء عرب لعلاج المصابين في قطاع غزة يجعل القطاع الصحي غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين بعد انعدام القدرة الاستيعابية في المستشفيات نتيجة زيادة أعداد المصابين بالآلاف ومنهم الحالات الحرجة وقد تابع العالم علاج المصابين على أرض المستشفيات.

ويؤكد الحزب على موقفه الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية واستمرار فعالياته والوقفات التضامنية التي انطلقت مع انطلاق هذه الحرب على أهلنا في فلسطين نصرة لهم و اننا اذ نعلي الصوت عاليا مطالبين المجتمع الدولي ان لا يقف وقفة المتفرج والتدخل الفوري لإيقاف نتنياهو المجرم وزمرته عن قتل الاطفال الأبرياء بأبشع الصور والعمل على وقف الاعتداء السافر على شعبنا الفلسطيني و فتح المعبر الحدودي لادخال المواد التموينية و المساعدات الدولية.

واذ اننا في هذا الدور نثمن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الداعمة للقضية الفلسطينية و تنديده بمجزرة المستشفى الاهلي المعمداني والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة و الجهود التي يبذلها جلالته في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من أي اعتداء و والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالدفاع عن أرضه و قضيته العادلة وانه لا سلام بدون ايجاد حل في المنطقة دون استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه .

ويعلن الحزب ان لجانه في حالة انعقاد دائم للعمل جنبا الى جنب مع لجنة فلسطين في الحزب التي تواصل الليل بالنهار لمتابعة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية لتوجيه المسيرة لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة.

عاشت فلسطين حرة عربية…عاش شعبها عزيزا قويا.

١٨/١٠/٢٠٢٣

الحزب المدني الديقراطي الاردني