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نتنياهو يوضح شروط دخول المساعدات لجنوب غزة

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يوضح شروط دخول المساعدات لجنوب غزة

وطنا اليوم:أوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلق بموافقة حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد نشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال تغريدة على منصة “x” جاء فيها ما يلي:

اقرأ أيضاً : بايدن: تل أبيب وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة

“في ضوء الدعم العسكري الأمريكي للعملية التي يشنها الجيش في غزة وفي ضوء مطالبة الرئيس الأمريكي بايدن بإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في القطاع، فقد قرر مجلس الوزراء المصغر “الكابينيت” بالإجماع على:

1. لن تسمح حكومة الاحتلال بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة طالما لم يتم إعادة المختطفين لدى حماس.

2. تل أبيب تطالب الصليب الأحمر بزيارة الأسرى في غزة وتعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب.

3. في ضوء طلب الرئيس بايدن، لن تقوم تل أبيب بعرقلة الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتحركون هناك، وطالما لم يتم توفير هذه الإمدادات تصل إلى حماس، وسيتم إحباط أي إمدادات تصل إلى حماس.

المساعدات الإنسانية إلى غزة
وكان بايدن قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب أن سلطات الاحتلال وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وأن هناك اتفاقا مع تل أبيب على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة


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