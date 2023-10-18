الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة عدنان أبو حسنة، إن ما لدى الوكالة من مواد غذائية لا يكفي إلا لنصف يوم فقط، وأن ما تتعرض له غزة حاليا لم يسبق أن تعرضت له في كل الحروب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عدنان أنه في الحروب السابقة كانت إسرائيل تنسق مع أونروا، وتعيد فتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية، وفتح الممرات الإنسانية، لكن هذا الإغلاق التام لم يحدث منذ 1967.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3478 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في وقت أفادت فيه منظمة الصحة العالمية بأن وضع قطاع الصحة في غزة “يخرج عن السيطرة”، بدوره قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال “قتل نحو 400 عائلة” خلال عدوانه على القطاع المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبالتزامن قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وضع قطاع الصحة في غزة “يخرج عن السيطرة”، إذ كتب المسؤول الأممي في تغريدة على منصة “إكس” أنه “يتم تسجيل خسائر (بالأرواح) في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة”.