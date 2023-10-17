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عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

منذ ساعة واحدة
عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

 

وطنا اليوم –  نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى المعمداني في غزة ، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع، وفق ما أوردت رويترز.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان “يشير تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته”.

وأضاف “معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة”.


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