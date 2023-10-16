العدالة والإصلاح: الملك يقود جهدا استثنائيا لوقف الحرب الكارثية على غزة

وطنا اليوم-عمان- قال أمين عام حزب العدالة والإصلاح غازي عليان، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بجهد استثنائي لوقف الحرب على غزة، ووقف نزيف الدم فيها، وادانة العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

وأكد عليان في بيان صحفي، أن جلالة الملك كعادته كان سباقا في المبادرة إلى إيجاد موقف دولي رافض للممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد أن لا سلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أن الجهد الملكي، ينطلق من إدراك جلالته لخطورة ما ستؤول إليه الحرب على قطاع غزة، والتي ستطال آثارها الكارثية دول المنطقة، وأهمية الوقوف بحزم ضد سياسة التهجير والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في عدوانها الهمجي على القطاع.

وبين عليان أن جلالته ومن خلال ما يتمتع به من مكانة لدى المجتمع الدولي، لن يتوانى عن حشد المواقف الدولية المؤيدة للقضية الفلسطينية، وحتمية تطور وتوسع الصراع في المنطقة في ظل انسداد الأفق السياسي، وغياب الحل السلمي والجلوس الى طاولة المفاوضات.

وأشار الى توجيه جلالة الملك لاستمرار المستشفى الميداني الأردني بتقديم خدماته للأشقاء في غزة، وتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لدعم الاونروا، وإرسال المساعدات الإغاثية والطبية للمحاصرين في غزة، مؤكدا أن هذه المواقف تعكس الموقف الأردني الراسخ والتاريخي في الوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وأكد عليان أن إسرائيل تجاوزت كل معايير الإنسانية في هجومها على قطاع غزة مستهدفة كل شيء وبخاصة المواطنين المدنيين والمستشفيات ومؤسسات الإغاثة الدولية، كما أن إسرائيل تمنع وصول مقومات الحياة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة غير إنسانية، وأوضح عليان أن موقف الشعب الأردني واضح في والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في وقف العدوان على غزة ومنع الحصار والتهجير وإدخال المساعدات الإنسانية والعودة للمسار السياسي.