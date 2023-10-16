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لن نقبل الإبادة والإهانة.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات مع الاحتلال

منذ ساعة واحدة
لن نقبل الإبادة والإهانة.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات مع الاحتلال

وطنا اليوم:اعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وقال لا ندعم الإبادة في غزة ولا يمكنكم توجيه الاهانات لرئيس كولومبيا.
جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل “تصريحات عدائية ومعادية للسامية”.
وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا
وفي منشور آخر أكد بيترو أن بلاده قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.
وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.
ودعا بيترو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: “أخيرًا، يُذكّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالقانون الدولي. فالهجمات الممنهجة ضد المدنيين محظورة والإبادة الجماعية محظورة أيضاً ويجب حماية العاملين في مجال الصحة والمستشفيات”.
ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأدت غارات الجيش الإسرائيلي على غزة؛ منذ 7 أكتوبر/تشرينأول الجاري إلى استشهاد ما يقارب ال 2700 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006


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