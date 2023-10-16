النواب يحسم قراره بعقد جلسة عادية ويتراجع عن مقترح لتنفيذ وقفة تضامنية

وطنا اليوم:حسم مجلس النواب، قراره بعقد جلسة عادية، غدًا الثلاثاء، يجري فيها انتخاب اللجان النيابية الخاصة بالدورة الثالثة، لمجلس التاسع عشر، وفق ما أكده عدد من النواب.

يأتي قرار المكتب الدائم لمجلس النواب بدعوتهم لجلسة انتخاب اللجان، بعد حديث عدد من النواب عن عقد اجتماع استثنائي مع الحكومة، لمناقشة الأحداث في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

النواب أكدوا خلال الجلسة الأولى من الدورة الأخيرة من عمر المجلس، بضرورة عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأحداث بغزة، إضافة لتوقيع مذكرة نيابية تطالب بذلك، وفق ما أكده النائب خليل عطية بتصريحات صحفية، إلا أنهم تفاجئوا بالدعوة لانتخاب اللجان.

مطالبات بتأجيل “جلسة اللجان”

ويعلق النائب ينال فريحات حول قرار جلسة انتحاب اللجان، بالقول إنه من الأولى تخصيص جلسة عاجلة مشتركة مع الحكومة لمناقشة الإجراءات الحكومية الداعمة لأهل قطاع غزة، والوقوف على مجريات الأحداث.

ويضيف فريحات أنه يمكن تأجيل انتخاب اللجان للجلسة القادمة، ومناقشة العدوان على غزة والإجراءات الحكومية الساعية لوقف مخططات الاحتلال في المنطقة كلها، الرأي الذي اتفق عليه النائب صالح العرموطي.

النائب العرموطي يطالب النواب بدراسة خطواتهم السياسية في هذا الوقت تحديدًا، في ظل عدوان غاشم مستمر، قائلًا: يفترض على النواب تأجيل جلسة انتخاب اللجان وتخصيصها لمناقشة الخطوات السياسية الأردنية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

ويؤكد النائب علي الطراونة أنه “منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ومجلس النواب في انعقاد دائم”، ولا حاجة لانعقاد جلسة خاصة مشتركة مع الحكومة لمناقشة الأحداث، مشيرا إلى أن النواب يتحرك بشكل دائم لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة.

أما موقف المكتب الدائم جاء على لسان النائب الأول لرئيس المجلس، عبدالرحيم المعايعة متفهمًا مطالب النواب واحقيتهم في التعبير عن آرائهم حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والأشقاء في فلسطين.

ويشير المعايعة إلى أن بإمكان النواب تقديم مقترح لتخصيص الجلسة للحديث حول القضية الفلسطينية وما تتعرض له من محاولات تصفية، ويتم تصويت على المقترح من قبل النواب انفسهم.

وقفة داعمة لغزة

وناقش عدد من النواب، مقترح قدمه النائبان، علي الطراونة وتمام الرياطي، يتضمن إقامة وقفة داعمة لغزة، قبيل جلسة “انتخاب اللجان” المقررة الثلاثاء، أمام مجلس النواب.

ويقول النائب الطراونة إن الدعوة لوقفة داعمة لغزة، جاءت للتضامن مع أهلنا في القطاع وفلسطين، إلا أنه بعد مناقشتها دستوريًا، فأنها لا تجوز بحال انعقاد مجلس النواب.

وواجه مقترح الوقفة نقدًا سياسيا من نواب، بينما دعم آخرون إقامتها، غير أن الطراونة أكد التراجع عن إقامتها