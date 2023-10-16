مجلس الأعيان يقدم دعما ماليا لغزة بقيمة 50 ألف دينار

وطنا اليوم:قدم مجلس الأعيان، الاثنين، مبلغ 50 ألف دينار من صندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بأعضاء المجلس، كمساعدات انسانية طارئة دعما للأشقاء في قطاع غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجاء هذا التبرع بتوجيهات من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

وقال الفايز إن المجلس يوّلي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي والإنساني، وهذا التبرع يأتي في إطار دور أعضاء المجلس، في تعزيز العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، وانطلاقا من روح التضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.

وبين أن هذا التبرع المتواضع، تم من خلال المبالغ المالية المقتطعة بشكل ثابت وشهري، من المكافأة الشهرية للأعيان، دعما لصندوق المسؤولية الاجتماعية الخاص بهم في المجلس، والذي تم إنشاؤه في العام 2017، حتى يكون للأعيان دورا في التكافل الاجتماعي في المجتمع.

وسبق وأن تم تقديم مئات الآلاف دعما للعديد من المؤسسات الأردنية، وخاصة صندوق دعم أسر الشهداء في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ولمؤسسة الحسين للسرطان والمؤسسات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى مختلف الجهات التنموية والاجتماعية والتعليمية والأندية الثقافية والشبابية والاتحادات النسائية