الاحتلال يرفض استقبال زيلينسكي: هذا ليس الوقت المناسب

وطنا اليوم:رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلب الرئيس الأوكرايني فولودومير زيلينسكي، بزيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة “كان 11” أن “إسرائيل أبلغت زيلينسكي أن هذا ليس الوقت المناسب”.

وأضافت القناة، أنه يسود الحكومة الأوكرانية غضب في أعقاب تسريب حكومة الاحتلال النبأ حول طلب زيلينسكي زيارتها، بسبب الإجراءات الأمنية حوله، والتعتيم على سفراته