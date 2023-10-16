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المرشح الرئاسي الامريكي يخرج عن النص بتصريحات عنصرية..

منذ 18 ثانية
المرشح الرئاسي الامريكي يخرج عن النص بتصريحات عنصرية..

 

وطنا اليوم – قال المرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس إن الولايات المتحدة يجب ألا تستقبل أي لاجئين فلسطينيين إذا فروا من قطاع غزة لأنهم “جميعهم معادون للسامية” ورفض المناشدات الدولية لإسرائيل لتوفير المياه الجارية النظيفة والمرافق العامة إلى 2.3 مليون مدني في الإقليم.

 

يأتي تأييد ديسانتيس لمثل هذه التكتيكات في الوقت الذي دافع فيه عن سياسات متشددة كمرشح للبيت الأبيض.

وأشار إلى أن عدم توفير المياه أو غيرها من الخدمات من شأنه أن يقنع حماس بالإفراج عن الاسرى الذين احتجزتهم أثناء توغلها. وقال ديسانتيس لبرنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس”: “هناك إسرائيليون محتجزون كرهائن، وكذلك أميركيون محتجزون كرهائن، لكنني لا أعتقد أنهم ملزمون بتوفير المياه وهذه المرافق أثناء احتجاز هؤلاء الرهائن. يجب على حماس أن تعيد هؤلاء الرهائن قبل إجراء أي مناقشات”


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