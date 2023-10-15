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جمعية جماعة الإخوان المسلمين تنظم مهرجاناً حاشداً نصرة للقدس وغزة

منذ دقيقة واحدة
جمعية جماعة الإخوان المسلمين تنظم مهرجاناً حاشداً نصرة للقدس وغزة

 

وطنا اليوم – رعى المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحامي محمد القطاونه مهرجاناً خطابياً حاشداً بعنوان طوفان الأقصى والقدس في عيون الأردنيين دعماً لصمود الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة. 

وأكد القطاونه في كلمته بالمهرجان عمق الرابطة الأخوية والإيمانية بين شعبي الأردن وفلسطين، والدور الأردني وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الدفاع عن كل فلسطين ارضاً وشعباً ومقدسات مذكراً بأن أرض فلسطين أرض البطولات والرسالات السماوية، وأن على ترابها أنارت بطولات الجهاد ونماذج الاستشهاد.

وأكد القطاونة أن طوفان الأقصى كشف عن تكالب عالمي على حقوقهم في دولتهم وأرضهم ومقدساتهم، وفي الدفاع عن كرامتهم ودمائهم.

وأشار القطاونه إلى رسالة ورؤية الجمعية في الدعوة والعمل الوطني، مشيداً بجيل دعوي جديد لم يغرق في المسائل الإشكالية، وإنما هو يتمتع بذهن واعٍ وفكرٍ نقي.

وتحدث النائب أحمد العشا الدوايمة وأكد على جهود الأردن في التضامن والدعم للأهل في فلسطين رسمياً وشعبياً.

وتناول الدكتور فكري الدويري نائب المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين موضوع مركزية فلسطين والقدس تاريخاً وحاضراً كما تناول السيد سميح الطراونة موضوع مكانة القدس في قلوب الأردنيين، والقى الدكتور حسن الزوايدة بعض الخواطر في الإنتماء للأقصى والقدس ومعراج الرسول الكريم.

واشتمل المهرجان على قصائد ألقاها الشاعر الدكتور عدنان السعودي والشاعر الدكتور محمد الخليلي وفترات انشادية فيما قدم برنامج المهرجان محمد الرنتاوي.


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