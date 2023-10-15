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محافظ مادبا يشكل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة

منذ ساعة واحدة
محافظ مادبا يشكل لجنة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة

وطنا اليوم – شكل عطوفة محافظ مادبا السيد نايف الهدايات الحجايا لجنة مختصة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة برئاسة متصرف لواء قصبة مادبا وعضوية كل الجهات المعنية في المحافظة للوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الححايا خلال اجتماع عقدته اللجنة في غرفة تجارة مادبا اليوم الأحد بحضور وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمواقع الإخبارية أنه تم إطلاق حملة التبرعات في غرفة تجارة مادبا لجمع التبرعات النقدية والعينية ليصار الى تنظيمها في كشوفات وتسليمها الى الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصالها الى الأشقاء بعد ان قطع العدوان كل الإمدادات عن قطاع غزة من دواء وغذاء وحرمهم من ابسط حقوقهم.

وأكد الحجايا ان اللجنة ستعمل على الوصول الى كل متبرع في موقعه، مشدداً على ان الوجع الفلسطيني وجع أردني، والأردن كان وما زال الداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وتبرع رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة بإسم الغرفة التجارية بمبلغ عشرة آلاف دينار ان أبناء مادبا يتنادون اليوم لتقديم يد العون والمساعدة لأشقائهم وهم يواجهون عدوانا شرساً قطع كل أنواع الإمداد عن شعب اعزل، معلناً تبرع الغرفة التجارية بعشرة آلاف دينار اردني.
وتبرع رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح بعشرة آلاف دينار أردني ويوم عمل لموظفي البلدية مؤكداً أن الأردن بقيادته الهاشمية كان دوماً المساند للأشقاء في فلسطين والداعم لحقهم في إقامة دولتهم والمدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس استناداً الى الوصاية الهاشمية.
وتبرع رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مأدبا محمود الحيصة بمبلغ ألف دينار للأشقاء في غزة داعياً الجميع الى بذل كل الجهود لإغاثتهم.
وتحدث في الاجتماع كل من رئيس مجلس محافظة مادبا محمد سليمان ابو ركبه الذي تبرع بخمسمائة دينار تبرع شخصي للأشقاء في غزة وعميد معهد مادبا لفن الفسيسفاء والترميم الدكتور أحمد العمايره الذي اعلن عن تخصيص صندوق خاص لجمع التبرعات من طلبة المعهد نصرة للاشقاء في غزة وفضيلة مفتي مادبا الشيخ يوسف ابو حسين مؤكدين وقوف الأردن الى جانب الأشقاء الفلسطينيين داعين الجميع الى المشاركة في حملة التبرعات لإغاثة الأشقاء في غزة.
وتبرعت الآنسة استبرق الزيتاوي بحصالتها لأطفال غزة وقيمتها ١٠٠ دينار ومصاغ ذهبي كما تبرع رئيس لجنة خدمات مخيم مادبا بلال ابو تينه بمبلغ ٢٠٠ دينار بصفة شخصية.


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