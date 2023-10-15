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إيران تحذر : إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد

منذ 8 ثواني
إيران تحذر : إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد

وطنا اليوم:اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى انه “تم ابلاغ اسرائيل عبر داعميها أنه إذا لم تتوقف جرائمها في قطاع غزة فإن غدا سيكون متأخرا”.
واوضح وزير خارجية إيران في حديث لقناة “الجزيرة” بانه “إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”. واوضح بانه “خلال لقائي في لبنان اطلعت من امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة”.
ولفت عبد اللهيان الى اننا “نأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة، ولا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع”. واوضح بانه “إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”.ولفتت الى انه إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا
واكد ان المنطقة والفاعلون فيها لن يبقوا متفرجين وان حزب الله حدد كل مراحل الخطوط الحمراء وسيتخذ الإجراءات المناسبة في كل مرحلة.
واضاف : أقول للصهاينة إن أردتم الحرب فحاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال


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