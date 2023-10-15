بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس الوزراء: الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهل غزَّة

منذ 10 ثواني
رئيس الوزراء: الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهل غزَّة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء، أن المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزَّة باقٍ ومستمرٌّ، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين.
وأضاف الخصاونة، أن المستشفى الأردني في غزَّة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.
وأوضح الخصاونة أن الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهلنا في غزَّة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنَّه يشكِّل صمتاً على عدوان يجرِّد أهل غزَّة من حقِّهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيليَّة فاضحة للقانون الدَّولي.
وتابع، يتعيَّن على المجتمع الدَّولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزَّة وفق معايير محدَّدة، يدين من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأنَّ الضَّحايا المدنيين في المحصِّلة النهائيَّة هم ضحاياً أيَّاً كانت هويَّتهم أو جنسيَّتهم أو عرقهم أو دينهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

جامعة البترا تبدأ الفصل الدراسي بوقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

14:45

الحرس الثوري يقوم بنقل بعض عناصره نحو الحدود السورية الإسرائيلية

14:32

شهيد كل 5 دقائق نتيجة قصف الاحتلال على غزة وتحذير من انهيار المستشفيات

14:08

تحذيرات في إسرائيل من الحرب البرية على غزة

14:08

صحة غزة تشكر الملك على توجيهاته لإبقاء المستشفى الميداني الأردني

14:04

كذّاب.. وقيادتك صفر .. هذا استقبل جنود الاحتلال نتنياهو

13:50

الصفدي يسأل: لماذا لا يعامل مدنيو غزة مثل الأوكرانيّين؟

13:48

سياسيون أردنيون يحذرون من أنّ نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي

13:43

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً لغزة

12:50

السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية المقررة بقيمة مليونيْ دولار

12:45

بالتحقيق في حادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها في الطفيلة

12:39

أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط لدعم إسرائيل

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023