الصفدي يسأل: لماذا لا يعامل مدنيو غزة مثل الأوكرانيّين؟

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، أن الحرب على غزة لن تجلب أمناً للمنطقة، وتقتل الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالاً.

وتساءل الصفدي، “لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غرة”.

الصفدي قال في تصريحات لـ بي بي سي، اليوم الأحد، إن على المجتمع الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالمعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية.

وأضاف الصفدي ” يجب وقف الحرب والعنف في غزة وخطر توسعهما كبير”