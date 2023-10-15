بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يسأل: لماذا لا يعامل مدنيو غزة مثل الأوكرانيّين؟

منذ 24 ثانية
الصفدي يسأل: لماذا لا يعامل مدنيو غزة مثل الأوكرانيّين؟

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، أن الحرب على غزة لن تجلب أمناً للمنطقة، وتقتل الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالاً.
وتساءل الصفدي، “لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غرة”.
الصفدي قال في تصريحات لـ بي بي سي، اليوم الأحد، إن على المجتمع الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالمعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية.
وأضاف الصفدي ” يجب وقف الحرب والعنف في غزة وخطر توسعهما كبير”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

سياسيون أردنيون يحذرون من أنّ نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي

13:43

اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً لغزة

12:50

السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية المقررة بقيمة مليونيْ دولار

12:45

بالتحقيق في حادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها في الطفيلة

12:39

أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط لدعم إسرائيل

12:30

الامن : اول 10 دقائق من نزول المطر الأكثر خطورة

12:20

أمطار غزيرة في العاصمة عمان

11:44

الأونروا: مخاوف من انتشار الأوبئة بين نازحي غزة

11:36

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في قصف لحزب الله

11:27

مشاريع قرارات أمام الكونغرس ضد دخول الفلسطينيين الى الولايات المتحدة

11:21

العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

11:13

مليارا دولار مساعدات خارجية للأردن حتى نهاية آب الماضي

وفيات
وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023