مليارا دولار مساعدات خارجية للأردن حتى نهاية آب الماضي

وطنا اليوم:بلغـت قيمـة المسـاعدات الخارجيـة مـن المنـح والقـروض الميسـرة الملتـزم بهــا للأردن والموقعــة خــلال الفتــرة (كانــون الثانــي – آب 2023) نحو (2053.8) مليـون دولار تشـتمل علـى المنـح الاعتياديـة، والقـروض الميسـرة، والمنــح الإضافيــة لدعــم خطــة الاســتجابة للأزمــة الســورية.

ووفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن المســاعدات الملتــزم بهــا هــي التــي تــم توقيــع اتفاقياتهــا مــع الجهــات المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة، ويتــم تحويلهــا علــى شــكل دفعــات للموازنــة وللمشــاريع ذات الأولويــة خــلال فتــرة التنفيــذ للاتفاقيــات ووفقــاً لتقـدم سـير العمـل وخطـط التدفقـات النقديـة وبإشـراف الـوزارات القطاعيـة المعنيــة، كمــا يخضــع تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات لآليــات الرقابــة والتدقيــق الحكوميــة وتلــك التــي تتبعهــا الجهــات المانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة.

وبلغـت قيمـة المنـح االالعتياديـة (662.2) مليـون دولار لمشـاريع تنمويـة في قطاعــات الميــاه والصــرف الصحــي والتنميــة الاقتصاديــة والتعليــم والصحــة وتحديـث القطـاع العـام والعـدل والحكـم الرشـيد وحقـوق الإنسـان والتشـغيل والتدريـب المهنـي وسـبل العيـش والنـوع الاجتماعـي والزراعـة والأمـن الغذائي والبيئـة وبنـاء القـدرات، وريـادة الأعمـال والشـراكة مـع القطـاع الخـاص كدعـم قطاعـي مـن خـلال الموازنـة لمشـاريع تنفـذ مـن خـلال وزارة الماليـة والـوزارات والمؤسســات المعنيــة.

وضمــت الجهــات المانحــة كلا مــن اليابــان، وكنــدا، وأسـتراليا، والدنمـارك، وإيرلنـدا، والبنـك الدولـي والاتحاد الأوروبي، والصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، والبنـك الأوروبـي لإعـادة الإعمـار والتنميـة، وبنـك الإعمـار الألمانـي، والوكالـة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، والوكالــة الفرنســية للإنمــاء، والوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، والوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمائــي الدولــي، ومؤسســة التمويـل الدوليـة، إلـى جانـب كل مـن مرفـق البيئـة العالمـي والنرويـج وإيطاليـا بالتعـاون مـع منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة.

وبلــغ حجــم القــروض الميســرة حوالــي (1017.7) مليــون دولار لمشــاريع تنمويـة فـي قطاعـات الميـاه والصرف الصحي، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والطاقـة والدعـم القطاعـي مـن خـلال الموازنـة لمشـاريع تنفـذ مـن خـلال وزارة الماليــة والــوزارات والمؤسســات المعنيــة.

وضمــت الجهــات الممولــة كلا مــن كنـدا والبنـك الأوروبـي لإعـادة الإعمـار والتنميـة والبنـك الدولـي وبنـك الإعمـار الألمانـي.

وبلـغ حجــم المنــح الموجهــة لدعــم خطــة الاســتجابة للأزمــة الســورية حوالــي (373.9) مليــون دولار وتوزعــت هــذه المنــح علــى مكونــات الخطــة وبواقــع (91.2) مليــون دولار لدعــم مشــاريع خدميــة فــي المجتمعــات المســتضيفة و(282.7) مليــون دولار لدعــم اللاجئيــن الســوريين وتمثــل هــذه النسـبة حوالـي (%16.4) مـن حجـم التمويـل المطلـوب لدعـم خطـة الاسـتجابة للأزمــة الســورية والبالــغ (2.2) مليــار دولار لعــام 2023.

وعـن أبـرز القطاعـات الاقتصاديـة التـي اسـتفادت مـن المسـاعدات الخارجيـة مــن المنــح والقــروض الميســرة حتــى نهايــة شــهر آب مــن عــام 2023 فهــي موزعــة علــى النحــو التالــي؛ قطــاع دعــم الموازنــة العامــة بنســبة (33.4%)، تــلاه قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي بنســبة (27%) فقطــاع الطاقــة بنســبة (14.9%) فقطـاع التعليـم بنسـبة (8.1%) فقطـاع التنميـة الاقتصاديـة بنسـبة (5.6%)، فقطــاع الصحــة بنســبة (4.6%) وقطــاع العــدل والحكــم الرشــيد وحقـوق الإنسـان بنسـبة (3.3%)، فيمـا توزعـت باقـي النسـب والبالغـة (3.1%) علـى القطاعـات الأخـرى (التشـغيل والتدريـب المهنـي وسـبل العيـش والنـوع الاجتماعــي والزراعــة والأمــن الغذائــي تحديــث القطــاع العــام والبيئــة وبنــاء القــدرات وقطــاع الشــباب والرياضــة)