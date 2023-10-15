الدعجة يرد على ابو طير ….ربما يستفيد من كلام النائب الايرلندي

وطنا اليوم – رد النائب السابق الدكتور هايل الدعجة على مقال للكاتب ماهر ابو طير وجاء في رد الدعجة :

اهداء لابو طير .. فربما يستفيد من كلام النائب الايرلندي ..

القضية الفلسطينية لن تبقى كما كانت قبل اذلال اسرائيل من قبل المقاومة .. واظن من يقوم بهذا الهجوم النوعي الذي فاجئ ليس فقط اسرائيل وانما العالم اجمع .. يأخذ باعتباره كل الاحتمالات وردود فعل الجانب الاسرائيلي الذي كلما طال امد الحرب ازداد تخبطا وارتباكا .. مع انكشافه على حقيقته امام العالم اجمع .. وما رد فعل النائب الايرلندي على جرائم اسرائيلي الا اشارة لسيناريوهات قادمة على ملف القضية الفلسطينية ستجعل كل منحاز الى الكيان الاسرائيلي من الغرب تحديدا يعيد حساباته .. ومواقفه ..

وماذا لو قلنا لابو طير – كما نسمع – بان هناك عددا من الجنود الاسرائيليين لا يريدون المشاركة بالحرب البرية خوفا ورعبا مما تحضره المقاومة الفلسطينية لهم من مفاجأت .. خبروا احداها صباح ١٠/٧ .. هذا اذا كان هناك حربا برية اصلا ..!!!!.

وهل اطلعنا ابو طير على مصير اكثر من ٢ مليون فلسطيني في غزة اغلقت امامهم الحدود .. فيما لو فكر الكيان الاسرائيلي بتشريدهم ..

الاسرائيلي الذي يحمل اكثر من جنسية .. يعلم ان جنسيته الاسرائيلية غير مضمونة ولا امنة .. وان اسرائيل ليست المكان الذي يمكن ان يعيش فيه .. لان الارض التي يعيش عليها مغتصبة ومحتلة .. وانها لا بد ان تكون يوما لاصحابها الشرعيين