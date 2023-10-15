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القسام تصدر بيانا عسكريا أوضحت فيه ما جرى على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة

منذ 41 ثانية
القسام تصدر بيانا عسكريا أوضحت فيه ما جرى على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة

 

وطنا اليوم – اصدرت كتائب القسام بيانا عسكريا، أوضحت فيه ما جرى على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة صباح السبت.

وذكر بيان القسام، أن مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام في لبنان، قامت مساء يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول، بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام.

وأضاف بيان القسام، أنه في صبيحة يوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مستوطنة “مرغليوت” واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر.

وأشار البيان إلى أنه “أثناء الاشتباك قامت طائرات الاحتلال باستهداف المجاهدين، الذين ارتقوا شهداء، وذلك نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة”.

ونعت كتائب القسام عناصرها الثلاثة الذين ارتقوا بعد دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية بعملية نوعية انطلقت من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت القسام أسماء عناصرها الذين ارتقوا صباح السبت باستهداف من قبل طائرات الاحتلال، وهم الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد أسامة عثمان – مخيم عين الحلوة، والشهيد القسامي المجاهد/ يحيى نايف عبد الرازق – مخيم عين الحلوة، والشهيد القسامي المجاهد/ صهيب عمر كايد – وادي الزينة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، والتي نفذتها كتائب القسام والفصائل الفلسطينية في غزة، في السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي، والتي أوقعت مئات القتلى والجرحى بصفوف الاحتلال ومستوطنيه.


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