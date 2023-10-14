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22:32
القسام تتحدى الاحتلال وتطلق اكبر رشقة صاروخية منذ بدء العمليات
22:28
عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال
22:22
تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»
22:14
الان اعتصامات قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان
21:02
عاجل | “القسام”: تم اليوم انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي تومير ألون نمرودي المحتجز في غزة بعد قصف استهدف مكان احتجازه الاثنين
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عاجل – مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن
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الاحتلال يكشف عن رقم الاسرى المؤكد في غزة
20:15
عاجل – القسام تنشر رسالة موجهة الى القوات البرية الاسرائيلية
19:40
الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى
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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال
منذ ساعة واحدة
عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال
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24 ساعة
22:32
القسام تتحدى الاحتلال وتطلق اكبر رشقة صاروخية منذ بدء العمليات
22:22
تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»
22:14
الان اعتصامات قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان
21:02
عاجل | “القسام”: تم اليوم انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي تومير ألون نمرودي المحتجز في غزة بعد قصف استهدف مكان احتجازه الاثنين
20:53
عاجل – مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن
20:33
الرفاعي : الكيل بمكيالين مصيبة
20:28
الاحتلال يكشف عن رقم الاسرى المؤكد في غزة
20:15
عاجل – القسام تنشر رسالة موجهة الى القوات البرية الاسرائيلية
19:40
الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى
19:32
مطاعم ماكدونالدز الامريكية :المقاطعة و بيانات وكلائها
19:28
جسر جوي من الطائرات من جميع بلدان العالم لإجلاء آلاف الرعايا من اسرائيل
19:24
وزير الطاقة يزور مصفاة البترول بالزرقاء، ويطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن