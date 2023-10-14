بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال

منذ ساعة واحدة
عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال

 

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من سوريا نحو الشمال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:32

القسام تتحدى الاحتلال وتطلق اكبر رشقة صاروخية منذ بدء العمليات

22:22

تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»

22:14

الان اعتصامات قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان

21:02

عاجل | “القسام”: تم اليوم انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي تومير ألون نمرودي المحتجز في غزة بعد قصف استهدف مكان احتجازه الاثنين

20:53

عاجل – مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن

20:33

الرفاعي : الكيل بمكيالين مصيبة

20:28

الاحتلال يكشف عن رقم الاسرى المؤكد في غزة

20:15

عاجل – القسام تنشر رسالة موجهة الى القوات البرية الاسرائيلية

19:40

الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى

19:32

مطاعم ماكدونالدز الامريكية :المقاطعة و بيانات وكلائها

19:28

جسر جوي من الطائرات من جميع بلدان العالم لإجلاء آلاف الرعايا من اسرائيل

19:24

وزير الطاقة يزور مصفاة البترول بالزرقاء، ويطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023