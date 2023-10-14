تدمير منازل المدنيين وغزة مدينة اشباح

وطنا اليوم – أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من قصف الاحتلال الإسرائيلي المركز على القطاع، رداً على هجوم حركة حماس غير المسبوق.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن “5544 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “القصف هو مجرد البداية مع سعي إسرائيل للانتقام من حماس، بعد هجومها الذي قُتل خلاله أكثر من 1300 شخص قبل أسبوع”. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 1900 من سكان غزة، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 600 طفل، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع المكتظ بالسكان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “وفقاً لوزارة الأشغال العامة في غزة، تم تدمير 1324 مبنى سكنياً وغير سكني، تضم 5540 وحدة سكنية … وتعرضت 3743 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن”، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن 55 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

وترصد الأمم المتحدة عدد النازحين من منازلهم داخل قطاع غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 423 ألف نازح حتى نهاية يوم الخميس الماضي. وأمهلت إسرائيل أمس الجمعة نحو 1.1 مليون شخص في شمال القطاع 24 ساعة لإخلاء المنطقة سريعاً والتوجه إلى الجنوب، قبل هجوم بري متوقع.