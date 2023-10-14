استشهاد 256 مواطنا بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 فلسطينيا، حصيلة العدوان الصهيوني على غزة في 24 ساعة الاخيرة.

وطنا اليوم- أعلنت مستشفيات غزة، عن استشهاد 256 مواطنا بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 فلسطينيا، خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب مصادر فلسطينية داخل القطاع، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة استهدفت منازل المواطنين ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

وأضافت، أن الغارات تركزت في حي تل الهوا، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات طلبا للحماية من قصف الاحتلال.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء منطقة الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي السودانية والواحة والمنطقة الغربية والشمالية في بيت لاهيا شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت إليها المئات من الأسر، التي نزحت قسرا من شمال القطاع.

كما تعرضت مدينة رفح الى الجنوب من القطاع لعشرات الغارات التي استهدفت في اغلبها منازل المواطنين وأوقعت شهداء في صفوفهم.

وأشارت المصادر الى أن مستشفيي ناصر وأبو يوسف النجار جنوب القطاع لم تعودا قادرتين على التعامل مع الجرحى والمصابين جراء تضررهما من القصف، ونفاد قدرتهما الاستيعابية.

وأكدت أن فرق الإنقاذ والمسعفين يواجهون صعوبات بالغة في رفع ركام المنازل والبنايات عن الضحايا والمصابين.