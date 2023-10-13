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أخر المستجدات
19:16
وزير اتصالات الاحتلال يقرر إيقاف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة
19:09
نلتقي في القدس أو الجنة.. استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بقطاع غزة
19:03
شهيد و3 مصابين بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
18:58
إغلاق جسر الملك حسين بشكل كامل الجمعة والسبت
17:06
عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل
16:58
تفاصيل اكبر عملية تعبئة عسكرية في تاريخ اسرائيل
16:55
عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان
16:49
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
16:42
استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة
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عربي دولي
عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل
منذ ساعتين
عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل
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24 ساعة
19:16
وزير اتصالات الاحتلال يقرر إيقاف خدمات الإنترنت عن قطاع غزة
19:09
نلتقي في القدس أو الجنة.. استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان بقطاع غزة
19:03
شهيد و3 مصابين بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
18:58
إغلاق جسر الملك حسين بشكل كامل الجمعة والسبت
16:58
تفاصيل اكبر عملية تعبئة عسكرية في تاريخ اسرائيل
16:55
عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان
16:49
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
16:42
استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن