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عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل

منذ ساعتين
عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل

 

عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل


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